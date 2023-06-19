В белгородском Минздраве рассказали о состоянии семерых пострадавших при обстреле Валуек

Их отправили на амбулаторное лечение, сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников

БЕЛГОРОД, 19 июня. /ТАСС/. Семеро пострадавших при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) жителей города Валуйки Белгородской области отправлены на амбулаторное лечение. Ребенок с переломом ключицы остается в больнице, сообщил в понедельник в Telegram-канале министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

"Ребенок госпитализирован в детскую областную клиническую больницу, состояние средней степени тяжести, вся помощь оказывается. Все взрослые осмотрены и отправлены на амбулаторное лечение под наблюдением врачей, госпитализация не потребовалась", - сообщил он.

Утром 19 июня при обстреле со стороны ВСУ города Валуйки восемь человек были ранены: трое мужчин, четыре женщины и ребенок, который получил перелом ключицы.

В Валуйках зафиксировали 40 прилетов снарядов ствольной артиллерии и 14 реактивных снарядов системы залпового огня. Различные повреждения получили пять многоквартирных домов и четыре частных домовладения, а также три легковых автомобиля.

Глава Валуйского округа Алексей Дыбов встретился с жителями домовладений, которые попали под обстрел ВСУ. "В настоящий момент комиссия проводит оценку ущерба. Оперативно закажем материалы и начнем ремонт, всем поможем. Сейчас на месте работают коммунальные службы. Они восстанавливают подачу воды, газа и электроснабжения", - сообщил Дыбов в Telegram-канале.