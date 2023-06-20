20 июня, 13:13

В Нижегородской области возобновили судоходство после происшествия на Городецком гидроузле

В пресс-службе УТ МВД России по ПФО сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал

ТАСС, 20 июня. Приостановленное из-за повреждения шлюза судоходство возобновлено на Городецком гидроузле в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры во вторник.

"В настоящее время судоходство на гидроузле возобновлено", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 20 июня 2023 года около 10 часов 40 минут произошло столкновение двух барж с верхними подводными воротами 16-го шлюза камеры Городецкого гидроузла. В результате происшествия судоходство было приостановлено. Как сообщили ТАСС в пресс-службе УТ МВД России по ПФО, предварительно, в результате инцидента никто не пострадал. 

Теги:
РоссияНижегородская область
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