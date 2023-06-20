В Омской области в городе Тара восстановили водоснабжение

Отключение подачи воды произошло из-за ветра, который оборвал линию электропередачи, ведущую на водозаборную станцию

ОМСК, 20 июня. /ТАСС/. Водоснабжение Тары, второго по величине города Омской области с населением почти 30 тыс. человек, восстановлено. Об этом рассказала во вторник ТАСС пресс-секретарь врио губернатора региона Виталия Хоценко Мина Ахвердиева.

"Водоснабжение Тары восстановлено", - сказала Ахвердиева.

Отключение подачи воды произошло во вторник днем из-за сильного ветра, который оборвал линию электропередачи, ведущую на водозаборную станцию. Непогода бушует в Омской области уже второй день. В ночь на вторник сильный ветер повалил в Омске более десятка деревьев, он срывает в городе дорожные знаки и поднимает облака пыли. Такая же погода сохранится в регионе и в среду.