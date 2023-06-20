Спецпредставитель президента РФ допустил новые решения по водоснабжению в устье Днепра

Сергей Иванов напомнил, что в рамках федерального проекта "Геология: возрождение легенды" выделено дополнительное финансирование работ по поиску подземных источников в вододефицитных регионах

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Ситуация, сложившаяся в устье Днепра, может потребовать совершенно новых решений по части водоснабжения. Об этом сказал специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов во вторник на 7-м Всероссийском водном конгрессе.

"Не хочу, как говорится, каркать, но то, что происходит сейчас в устье Днепра и в новых регионах Российской Федерации, возможно, приведет к поиску новых совершенно решений, которые никогда раньше в голову не приходили. Но решений, связанных с дополнительным водообеспечением", - сказал Иванов.

Спецпредставитель президента напомнил, что в рамках федерального проекта "Геология: возрождение легенды" выделено дополнительное финансирование работ по поиску подземных источников в вододефицитных регионах.