20 июня, 14:40
Военная операция на Украине

Спецпредставитель президента РФ допустил новые решения по водоснабжению в устье Днепра

Сергей Иванов напомнил, что в рамках федерального проекта "Геология: возрождение легенды" выделено дополнительное финансирование работ по поиску подземных источников в вододефицитных регионах

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Ситуация, сложившаяся в устье Днепра, может потребовать совершенно новых решений по части водоснабжения. Об этом сказал специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов во вторник на 7-м Всероссийском водном конгрессе.

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"Не хочу, как говорится, каркать, но то, что происходит сейчас в устье Днепра и в новых регионах Российской Федерации, возможно, приведет к поиску новых совершенно решений, которые никогда раньше в голову не приходили. Но решений, связанных с дополнительным водообеспечением", - сказал Иванов.

Спецпредставитель президента напомнил, что в рамках федерального проекта "Геология: возрождение легенды" выделено дополнительное финансирование работ по поиску подземных источников в вододефицитных регионах. 

Теги:
Иванов, Сергей БорисовичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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