В Красноярском крае количество поврежденных из-за урагана машин выросло до 31

Для более оперативного реагирования подключены дополнительные силы

КРАСНОЯРСК, 21 июня. /ТАСС/. Число машин, поврежденных из-за урагана в Боготоле Красноярского края, выросло до 31. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

"Общее количество поврежденных [из-за урагана] транспортных средств выросло до 31. <...> Сотрудники МО МВД России "Боготольский" продолжают работать на местах происшествий. Для более оперативного реагирования подключены дополнительные силы", - говорится в сообщении.

Вечером 20 июня в Боготоле Красноярского края в результате урагана было повреждено 15 машин и один человек погиб. Его травмировало фрагментом крыши, сорвавшимся из-за ветра. По этому факту главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводит проверку. Сообщений о других пострадавших не поступало.

По данным Среднесибирского УГМС, 20 июня в центральных и южных районах край прогнозировался сильный ветер до 25 м/ с, дождь, гроза и град.