Экспертизы показали, что ВСУ обстреливают Донбасс из всех видов РСЗО

Председатель СК Александр Бастрыкин напомнил, что представители военного следствия уже более года работают в зоне СВО

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Экспертизы осколков изъятых в Донбассе снарядов показали, что ВСУ ведут обстрел из всех видов реактивных систем залпового огня как советского, так и западного производства. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин.

"Нами были назначены экспертизы осколков, изъятых при осмотрах мест обстрелов. Их результаты показывают, что в нарушение норм международного права вооруженные формирования Украины ведут огонь по населенным пунктам из различных реактивных систем залпового огня как советского, так и западного производства, артиллерии крупных калибров, а также минометов", - сказал он.

Бастрыкин напомнил, что представители военного следствия уже более года работают в зоне СВО. Первые военные следственные отделы Следственного комитета РФ были развернуты на территориях ДНР и ЛНР 10 марта 2022 года. "На текущий момент военные следователи продолжают выезжать на осмотры мест происшествий, прежде всего связанных с преступлениями киевского режима против мирного населения. Это обстрелы жилых домов, объектов гражданской инфраструктуры: школ и детских садов, образовательных и медицинских учреждений. Значительную помощь при осмотре таких мест происшествий оказывают сотрудники главного управления криминалистики и судебно-экспертного центра СК России", - отметил глава СК.