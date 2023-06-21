21 июня, 06:11
Военная операция на Украине

Бастрыкин сообщил, что из новых регионов больше всего преступлений ВСУ совершили в ДНР

По словам председателя СК, в ходе допросов украинские боевики откровенно говорят, что в момент совершения преступлений судьбы и жизни мирных граждан их не беспокоили

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Больше всего преступлений в новых регионах России украинские вооруженные формирования совершили в Донецкой Народной Республике. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

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"Если говорить о том, в каком из новых регионов совершено со стороны ВСУ больше всего преступлений, то, конечно, в Донецкой Народной Республике, которая подвергается массированным обстрелам с 2014 года. Там гибли мирные люди, в том числе старики, женщины, дети", - сказал Бастрыкин. Он уточнил, что "уголовные дела о преступлениях украинской военщины в основном расследуют следователи главного следственного управления и военные следователи".

Глава СК подчеркнул, что в ходе допросов украинские боевики откровенно говорят, что в момент совершения преступлений судьбы и жизни мирных граждан их не беспокоили. "Они выполняли приказы командования и без колебаний и жалости расстреливали мирных жителей. Все это, конечно же, поражает", - отметил Бастрыкин. 

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