Число пострадавших в массовом ДТП в Калмыкии увеличилось до четырех

Авария произошла на 120-м км трассы Р-22 "Каспий"

ЭЛИСТА, 21 июня. /ТАСС/. Число пострадавших в аварии с участием трех легковых автомобилей и грузовика на 120-м км трассы Р-22 "Каспий" в Калмыкии увеличилось до четырех, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по республике.

"В медицинское учреждение доставлены три пассажира автомашины LADA Vesta и один пассажир автомашины LADA Largus", - говорится в сообщении.

Ранее со ссылкой на прокуратуру региона сообщалось, что на 120-м км Р-22, на подъезде к Элисте, на ремонтируемом участке дороги произошло столкновение четырех транспортных средств - легковых автомобилей LADA Vesta, LADA Largus, LADA Niva и грузового Renault Magnum. В отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД России по Калмыкии сообщали о троих госпитализированных.