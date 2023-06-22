22 июня, 02:53

В Китае усилят контроль за безопасностью на ключевых объектах после взрыва в ресторане

Соответствующее распоряжение дал председатель КНР Си Цзиньпин

ПЕКИН, 22 июня. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился ужесточить контроль за безопасностью на ключевых объектах после взрыва в одном из ресторанов Нинся-Хуэйского автономного района на севере страны, в результате которого 31 человек погиб, еще семь получили ранения. Об этом сообщило в четверг Центральное телевидение Китая.

Ранее агентство Xinhua сообщало, что причиной взрыва стала утечка газа. ЧП произошло на одной из улиц города Иньчуань Нинся-Хуэйского автономного района в среду в 20:40 по местному времени (15:40 мск). Все пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

На месте происшествия работает полиция.  

Теги:
КитайСи Цзиньпин
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