В британском МИД сообщили о гибели трех своих граждан на батискафе "Титан"

Глава внешнеполитического ведомства Джеймс Клеверли выразил соболезнования семьям погибших

ЛОНДОН, 22 июня. /ТАСС/. Трое граждан Великобритании находились на борту подводного аппарата "Титан", обломки которого были обнаружены в Атлантическом океане. Об этом в четверг сообщил глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли.

"Трагические новости [появились] на фоне международной поисковой операции о том, что те, кто был на борту подводного аппарата "Титан", включая трех британских граждан, погибли. Правительство Великобритании поддерживает пострадавшие семьи и выражает глубочайшие соболезнования", - написал он в Twitter.

В четверг Береговая охрана США подтвердила, что ранее обнаруженные обломки относятся к пропавшему в водах Атлантического океана батискафу "Титан". Их анализ показал, что все пассажиры глубоководного аппарата погибли.