Омский суд оставил под арестом обвиняемого в шпионаже экс-сотрудника предприятия ОПК

Сторона защиты просила изменить меру пресечения на домашний арест

ТАСС, 23 июня. Омский суд отклонил ходатайство защиты об изменении меры пресечения в виде ареста бывшему сотруднику омского предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), обвиняемого в шпионаже в пользу Германии. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"Сторона защиты обжаловала судебный акт, просила изменить меру пресечения на домашний арест. Изучив представленные материалы, Омский областной суд решил постановление районного суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу адвоката - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

9 июня ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщал о задержании бывшего сотрудника одного из предприятий ОПК Омской области. Представители ФСБ задокументировали и пресекли факт шпионажа в интересах ФРГ. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена). Этот гражданин, отметили в ФСБ, установил контакт с представителем ФРГ для передачи сведений в военной области в обмен на оказание ему содействия в получении немецкого гражданства. Подозреваемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Статья о госизмене предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы, а за госизмену, совершенную с апреля 2023 года, предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.