В Дагестане предполагаемый виновник ДТП с погибшими признал вину

Жертвами аварии стали восемь человек

МАХАЧКАЛА, 23 июня. /ТАСС/. Обвиняемый в совершении ДТП под Кизляром, в котором погибли восемь человек, в ходе допроса признал вину. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Дагестану.

"Следователи республиканского Следственного комитета предъявили обвинение водителю за нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой гибель людей. В ходе допроса в качестве обвиняемого последний полностью признал вину в инкриминируемом ему деянии", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 21 июня обвиняемый, следуя по федеральной автодороге Астрахань - Махачкала на автомобиле Toyota Camry, не доезжая села Новокохановское, выехал на обгон автобуса и столкнулся на встречной полосе с "Камазом". "Камаз" в неуправляемом состоянии выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом. В результате ДТП на месте скончались семь пассажиров автобуса, из них двое детей, и водитель "Камаза". Следователи возбудили уголовное дело в отношении предполагаемого виновника ДТП.