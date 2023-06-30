В суде заявили, что местонахождение матери задержанного в ДНР агента СБУ не установили

В Южном окружном военном суде пояснили, что Елены Зайцевой нет в России

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Прокурор направил запрос об определении местонахождении Елены Зайцевой, которая обвиняется в пособничестве своему сыну Владиславу Зайцеву в подготовке диверсий в ДНР. Об этом сообщили ТАСС в Южном окружном военном суде.

"Елены Зайцевой нет в России. Прокурор направил запрос на определение ее местонахождения. Следующее заседание по делу состоится 2 августа", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Елена Зайцева и ее сын Владислав являются фигурантами одного уголовного дела. Гражданин Украины Владислав Зайцев обвиняется в двух эпизодах диверсий, совершенных группой лиц, еще двух эпизодах приготовления к совершению диверсии группой лиц, участии в террористическом сообществе, двух эпизодах прохождения обучения в целях осуществления террористической деятельности и нескольких эпизодах приобретения и изготовления взрывчатых веществ. Его матери предъявлено обвинение в пособничестве в приготовлении к совершению диверсий и также в приобретении взрывчатых веществ.

О задержании 19-летнего Зайцева спецслужбы ДНР сообщили в 2019 году после подрыва заряда на железной дороге. Как сообщали СМИ, сам Зайцев заявил, что до этого был задержан украинскими полицейскими за незначительное правонарушение и в обмен на освобождение согласился сотрудничать. Позднее он дал показания на своих кураторов в СБУ.