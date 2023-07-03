Горевшее у берегов Приморья судно Beks Force ушло в Далянь

Там оно встанет на ремонт

ВЛАДИВОСТОК, 3 июля. /ТАСС/. Иностранное судно Beks Force, на котором произошел пожар у берегов Приморья, ушло на ремонт в китайский порт Далянь, сообщил ТАСС председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВО РПСМ) Николай Суханов.

"Сегодня Beks Force прибывает в Далянь, определились с его ремонтом. Своим ходом дошел и будет там ремонтироваться. А четыре моряка благополучно добрались до Манилы", - рассказал Суханов.

Экипаж сухогруза составляет 24 человека. Судно построено в 2005 году, его длина составляет 288,97 м, ширина - 45 м, судовладелец - турецкая компания.