3 июля, 06:22

Горевшее у берегов Приморья судно Beks Force ушло в Далянь

Там оно встанет на ремонт

ВЛАДИВОСТОК, 3 июля. /ТАСС/. Иностранное судно Beks Force, на котором произошел пожар у берегов Приморья, ушло на ремонт в китайский порт Далянь, сообщил ТАСС председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВО РПСМ) Николай Суханов.

"Сегодня Beks Force прибывает в Далянь, определились с его ремонтом. Своим ходом дошел и будет там ремонтироваться. А четыре моряка благополучно добрались до Манилы", - рассказал Суханов.

Экипаж сухогруза составляет 24 человека. Судно построено в 2005 году, его длина составляет 288,97 м, ширина - 45 м, судовладелец - турецкая компания. 

Теги:
РоссияПриморский край
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