В Хабаровске возбудили дело после гибели матери с ребенком при пожаре в доме

По предварительным данным, возгорание произошло в результате неисправности электропроводки

ХАБАРОВСК, 3 июля. /ТАСС/. Следователи в Хабаровске возбудили уголовное дело после гибели женщины с ребенком при пожаре в частном доме. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

Пожар произошел утром 3 июля, горел частный двухэтажный кирпичный дом. На месте возгорания нашли тела 32-летней женщины и ее четырехлетней дочери. По предварительным данным, возгорание произошло в результате неисправности электропроводки.

Следователи провели осмотр места происшествия, назначили экспертизы, допрашиваются свидетели случившегося, устанавливаются обстоятельства произошедшего.