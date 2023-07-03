В Хабаровске при пожаре погибли женщина и ребенок

Возгорание произошло в частном доме в Моховом переулке

ХАБАРОВСК, 3 июля. /ТАСС/. Пожар произошел в частном доме в Хабаровске, в результате погибли женщина и ребенок, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"По прибытии установлено, что горит частный двухэтажный кирпичный дом. Пожарные расчеты немедленно приступили к ликвидации пожара. Для поиска возможно находящихся внутри людей было сформировано звено газодымозащитной службы. В ходе разведки в одной из комнат были обнаружены тела двух человек, женщины и несовершеннолетнего ребенка, без признаков жизни", - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре в частном доме в Моховом переулке поступило ранним утром в понедельник. К месту вызова были направлены пожарно-спасательные подразделения.

Пожар локализовали на площади 20 кв. м, возгорание ликвидировали в 07:56 (00:56 мск), к тушению привлекались две единицы техники и семь человек.

По факту возгорания сотрудниками государственного пожарного надзора МЧС России и следственного управления СК РФ будет проведена проверка.