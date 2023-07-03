3 июля, 06:26,
обновлено 3 июля, 07:06
Военная операция на Украине

В четырех областях на востоке и в центре Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена утром в понедельник на востоке и в центре Украины.

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Как свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения, сирены прозвучали в 09:09 в Днепропетровской и Полтавской областях, затем в красной зоне оказались Харьковская и Сумская области. Действие тревоги продолжалось около получаса.

В ночь на понедельник тревога объявлялась в нескольких областях на юго-востоке и юго-западе Украины. В Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях, а также в подконтрольном Киеву Херсоне прозвучали взрывы. Власти объясняют их работой украинских систем ПВО. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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