3 июля, 07:29

Всех пострадавших при пожаре на Новочеркасской ГРЭС выписали из больницы

Пожар произошел 14 июня

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июля. /ТАСС/. Трое пострадавших при пожаре на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области выписаны из больницы.

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Об этом ТАСС сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций региона.

"Все выписаны", - сообщили в министерстве на вопрос ТАСС о том, выписаны ли из больницы пострадавшие при пожаре работники Новочеркасской ГРЭС.

Пожар на Новочеркасской ГРЭС произошел 14 июня. Возможной причиной возгорания названы нарушения технологического процесса при проведении плановых работ. 

Теги:
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