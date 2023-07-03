Всех пострадавших при пожаре на Новочеркасской ГРЭС выписали из больницы

Пожар произошел 14 июня

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июля. /ТАСС/. Трое пострадавших при пожаре на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области выписаны из больницы.

Об этом ТАСС сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций региона.

"Все выписаны", - сообщили в министерстве на вопрос ТАСС о том, выписаны ли из больницы пострадавшие при пожаре работники Новочеркасской ГРЭС.

Пожар на Новочеркасской ГРЭС произошел 14 июня. Возможной причиной возгорания названы нарушения технологического процесса при проведении плановых работ.