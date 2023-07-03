Число палестинцев, пострадавших при рейде Израиля в Дженине, возросло до 50

По данным Минздрава Палестины, не менее 10 из них находятся в критическом состоянии

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Число палестинцев, пострадавших в результате действий Армии обороны Израиля в лагере беженцев Дженин на Западном берегу реки Иордан, выросло до 50. Об этом сообщил в понедельник Минздрав Палестины на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его данным, не менее 10 пострадавших находятся в критическом состоянии. Кроме того, еще по меньшей мере девять палестинцев погибли в ходе вооруженных столкновений с израильскими военными на Западном берегу, восемь из них проживали в Дженине, еще один в Рамалле.

В понедельник Минздрав сообщал, что не менее семи человек погибли, по меньшей мере 27 пострадали в ходе рейда военнослужащих Армии обороны Израиля в Дженине.

Согласно информации палестинского агентства WAFA, в ночь на понедельник ВС Израиля нанесли ракетные удары по расположенному в Дженине лагерю палестинских беженцев и его окрестностям. Вскоре после этого израильские военные вошли в город и окружили лагерь, обесточив его и перекрыв ведущие к нему дороги. В небо над Дженином была поднята израильская авиация. Согласно сведениям телеканала Al Arabiya, в Дженин в понедельник утром было введено более 200 единиц бронетехники, включая бронетранспортеры и танки. Арабские СМИ информировали о задержании израильскими военными в городе десятков палестинцев.

Со своей стороны израильские военные заявили, что в ходе рейда обнаружили и изъяли самодельную установку для запуска ракет, По данным израильской радиостанции Kan, целью операции является "восстановление израильского сдерживания" в отношении радикалов в северной части Западного берега.