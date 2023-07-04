3 июля, 22:19

Сейсмологи исключают вероятность сильного землетрясения в Азербайджане

Ученые зафиксировали небольшие толчки, но они не ощущались

БАКУ, 4 июля. /ТАСС/. Угрозы сильного землетрясения в Азербайджане нет. Об этом ТАСС сообщила в ночь на вторник заведующий информационной службой сейсмоцентра при Национальной академии наук республики Вусаля Рафиггызы.

"Небольшие толчки, афтершоки были зафиксированы, они не ощущались. Вероятности сильного землетрясения нет", - отметила она.

По ее словам, в Баку и на Абшеронском полуострове ощущались толчки магнитудой до 5,0.

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Как информировал центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, в ночь на 4 июля в Каспиийском море произошло землетрясение магнитудой 5,7. Эпицентр подземных толчков располагался в 80 км к северо-востоку от города Хачмаз, очаг залегал на глубине 35 км.

Подземные толчки ощущались в Баку и нескольких районах страны. Данных о пострадавших и разрушениях в МЧС и МВД не поступало. 

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