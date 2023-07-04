Превышений загрязняющих веществ в воздухе в районе пожара в Химках не обнаружено

Концентрации загрязняющих веществ, характерных для продуктов горения, не превысили 0,2 ПДК м. р., уточнили в Министерстве экологии и природопользования Московской области

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Специалисты не обнаружили превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе в районе пожара на бывшей фабрике в подмосковных Химках. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.

"На территории городского округа Химки отмечается преимущественно юго-западный ветер, 2 м/с - смещение продуктов горения в северо-восточные районы города. По данным с ближайших постов контроля качества атмосферного воздуха Химки-2 - город Химки, мкр. Сходня, пер. 2-й Чапаевский, д. 3А, Химки-3 - город Химки, мкр. Подрезково, ул. Северная, д. 3, расположенных на расстоянии 0,7-3,3 км, превышений установленных нормативов не зафиксировано. Концентрации загрязняющих веществ, характерных для продуктов горения, не превысили 0,2 ПДК м. р." - уточнили в министерстве.

Ранее сообщалось, что открытое горение в здании бывшей мебельной фабрики в подмосковных Химках ликвидировали на площади 2,5 тыс. кв. метров в 04:04.

Информация о пожаре поступила вечером в понедельник. Первоначальная площадь составляла 400 кв. м, позже она выросла до 2,5 тыс. кв. м. Сведений о пострадавших нет. Прокуратура по факту пожара проводит проверку.