4 июля, 05:55

На поиски альпиниста из Новокуйбышевска на гору Казбек вылетела еще одна группа спасателей

© ГУ МЧС России по РСО-Алания

Одна группа ведет поиски Казбекском плато, а вторая совершает восхождение

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 июля. /ТАСС/. Еще одна группа спасателей вылетела на Казбекское плато, расположенное на высоте 4 200 м, для поиска пропавшего альпиниста из Новокуйбышевска. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

"Сегодня в 07:25 вертолет МЧС России Ми-8 со спасателями на борту вылетел на поиски пропавшего на горе Казбек альпиниста, - говорится в сообщении. - Группа спасателей высадилась на Казбекское плато, расположенное на высоте 4 200 м".

Также альпиниста ищет пешая группа спасателей, которая в настоящее время совершает восхождение. Сегодня в 05:00 она выдвинулась со стоянки, расположенной на высоте 3 100 м. Далее спасатели продолжат поиски пропавшего альпиниста двумя группами.

Накануне в Северной Осетии пропал альпинист из города Новокуйбышевск, совершавший восхождение на гору Казбек. 

Теги:
РоссияСеверная Осетия
© Информационное агентство ТАСС
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