Федеральная палата адвокатов потребовала возбудить дело после избиения их коллеги в Чечне

Инцидент произошел 4 июля в Грозном

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Федеральная палата адвокатов обратилась к главе СК РФ Александру Бастрыкину с требованием возбудить уголовное дело после избиения их коллеги Александра Немова в Чечне. Об этом сказано в заявлении, размещенном во вторник на сайте ФПА.

"Президент Федеральной палаты адвокатов РФ Светлана Володина и председатель комиссии совета ФПА по защите прав адвокатов Генри Резник обратились к руководителю Администрации Президента Российской Федерации Антону Вайно, генеральному прокурору Игорю Краснову и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину в связи с нападением на адвоката палаты адвокатов Нижегородской области Александра Немова и журналистку Елену Милашину, которое произошло 4 июля в Чеченской Республике", - отмечается в документе.

Члены ФПА требуют немедленного возбуждения уголовного дела, поиска преступников по горячим следам и взятия дела на контроль, говорится в обращении. Как утверждает Володина, Немов переговорил с ней после нападения, отметив, что нападавшие спрашивали о его делах, людях, которых он защищал. В заявлении ФПА сказано, что нападение на Немова - это акт устрашения, направленный на воспрепятствование работе адвоката.