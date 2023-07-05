В ДНР сообщили о повреждении девяти учреждений здравоохранения в Макеевке

Также известно о повреждениях домов на восьми улицах города

ТАСС, 5 июля. Девять учреждений здравоохранения Донецкой Народной Республики повреждены в Макеевке при обстреле территории со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Повреждены девять учреждений здравоохранения ДНР. <…> Также повреждены жилые домостроения по улицам: Фабрициуса, Героев Сталинграда, Коккинаки, Ферганская, Токарева, Лазо и ул. Растрелли и 2-й Восточный микрорайон", - говорится в сообщении.

В числе поврежденных учреждений - республиканский эндокринологический центр, городские больницы №2 и №5, городская психиатрическая больница, противотуберкулезный и наркологический диспансеры, две амбулатории, станция переливания крови. Также повреждения получил Макеевский медицинский колледж.

Оперативные службы продолжают работу, информация о последствиях обстрелов уточняется.

По данным Telegram-канала Народной милиции ДНР, городская клиническая больница №2 в Макеевке в результате обстрела получила колоссальные повреждения: выбиты двери, почти разрушены акушерское и хирургическое отделения, отделение онкологии и реанимации. Также повреждения получил жилой массив, находящийся вблизи лечебного учреждения.

Обстрел Макеевки

Украинские войска во вторник вечером нанесли удар по Макеевке. Согласно информации представительства ДНР в СЦКК, огонь велся из реактивных систем залпового огня. По последним данным, в результате обстрела погиб один мужчина, ранения различной степени тяжести получили 36 гражданских лиц, в том числе 2 ребенка.

Обстрелу также подвергся населенный пункт Новопетриковка, пострадал ребенок.