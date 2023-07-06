6 июля, 03:28

В Ульяновске полиция установила личность подозреваемого в осквернении Корана иностранца

Им оказался уроженец Египта 1995 года рождения

УЛЬЯНОВСК, 6 июля. /ТАСС/. Задержанный по подозрению в осквернении Корана в Ульяновске является уроженцем Египта. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Управления МВД России по региону.

"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками центра по противодействию экстремизму УМВД России по Ульяновской области совместно с УФСБ России по Ульяновской области мужчина был установлен и задержан. Им оказался уроженец Арабской Республики Египет, 1995 года рождения", - сказал собеседник агентства. Египтянин на данный момент проживает в Ульяновске.

В пресс-службе добавили, что ранее в интернете появилось видео, на котором злоумышленник своими действиями осквернил Коран, а также негативно высказывался в отношении ислама. "Свои действия он совершил на территории Ульяновска", - уточнил собеседник агентства. По данному факту проводится проверка.

В среду губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил в своем Telegram-канале о задержании иностранного гражданина после появления в интернете видео с кощунственными действиями в отношении Корана. 

Теги:
РоссияУльяновская область
© Информационное агентство ТАСС
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