В Ульяновске полиция установила личность подозреваемого в осквернении Корана иностранца

Им оказался уроженец Египта 1995 года рождения

УЛЬЯНОВСК, 6 июля. /ТАСС/. Задержанный по подозрению в осквернении Корана в Ульяновске является уроженцем Египта. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Управления МВД России по региону.

"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками центра по противодействию экстремизму УМВД России по Ульяновской области совместно с УФСБ России по Ульяновской области мужчина был установлен и задержан. Им оказался уроженец Арабской Республики Египет, 1995 года рождения", - сказал собеседник агентства. Египтянин на данный момент проживает в Ульяновске.

В пресс-службе добавили, что ранее в интернете появилось видео, на котором злоумышленник своими действиями осквернил Коран, а также негативно высказывался в отношении ислама. "Свои действия он совершил на территории Ульяновска", - уточнил собеседник агентства. По данному факту проводится проверка.

В среду губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил в своем Telegram-канале о задержании иностранного гражданина после появления в интернете видео с кощунственными действиями в отношении Корана.