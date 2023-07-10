В Томской области после тройного ДТП на трассе три человека попали в реанимацию

Всего в результате аварии пострадали 11 человек

ТОМСК, 10 июля. /ТАСС/. Число пострадавших в ДТП на трассе Стрежевой - Нижневартовск в Томской области увеличилось до 11 человек. Трое взрослых с множественными травмами находятся в реанимации, сообщили в понедельник в пресс-службе облздрава.

"Трое взрослых с множественными травмами находятся в реанимации отделения Стрежевской горбольницы. Один ребенок госпитализирован в Нижневартовскую окружную детскую больницу. Еще семь пострадавших, из которых - трое детей, осмотрены медиками горбольницы Стрежевого, по итогам обследований им рекомендовано амбулаторное лечение", - сказано в сообщении.

Вечером 9 июля на 12-м км дороги Стрежевой - Нижневартовск автомобиль Honda CR-V столкнулся с автомобилями ВАЗ-2110 и Nissan Tiida. Сообщалось об одной погибшей и семи пострадавших, из которых четверо - дети.

В отношении 45-летней женщины водителя автомобиля Honda CR-V полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Ранее в пресс-службе регионального УМВД сообщали, что 45-летняя женщина, управляя автомобилем Honda CR-V, двигалась в сторону Стрежевого, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем ВАЗ-2110. Водитель второго автомобиля - 27-летний мужчина - допустил опрокидывание транспорта, в результате чего Honda CR-V столкнулась с автомобилем Nissan Tiida под управлением 32-летнего мужчины.