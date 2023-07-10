Состояние девочки, которую пытался убить подросток в Пермском крае, ухудшилось

В крайне тяжелом состоянии ее отправили в Пермь на вертолете санавиации

ПЕРМЬ, 10 июля. /ТАСС/. Состояние 15-летней девочки из поселка Октябрьский (Пермский край), которую пытался убить подросток, ухудшилось. В крайне тяжелом состоянии пострадавшую отправили в Пермь на вертолете санавиации, сообщили ТАСС в понедельник в Минздраве региона.

"Пациентка находится в крайне тяжелом состоянии, транспортируется в Пермь вертолетом санавиации", - сообщили в министерстве здравоохранения.

Утром в понедельник в ведомстве передавали, что состояние девочки оценивается как тяжелое.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ о покушении на убийство 15-летней девушки в Пермском крае и задержали подозреваемого. По данным СУ СК РФ по Пермскому краю, 8 июля в поселке Октябрьский девушку облил горючей жидкостью и поджег ее несовершеннолетний знакомый. Девушка с обширными ожогами была госпитализирована. Решением Октябрьского районного суда Пермского края подросток арестован на два месяца.