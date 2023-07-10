10 июля, 19:46,
обновлено 10 июля, 20:14

Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела об убийстве чиновника мэрии в Краснодаре

В СК отметили, что в настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела об убийстве в Краснодаре замначальника городского отдела по мобилизационной работе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Председатель Следственного комитета России А.И. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю А.К. Маслову доложить о ходе расследования уголовного дела по факту убийства заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации МО город Краснодар", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что в настоящее время следователями регионального СК России проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лица, совершившего преступление, и его мотивов.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в Краснодаре убит замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий. Он ранее служил капитаном второго ранга на Черноморском флоте. Он был командиром дизель-электрической подводной лодки Б-265 "Краснодар". 

Теги:
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияКраснодарский край
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