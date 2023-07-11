ВСУ выпустили натовские снаряды по двум районам Донецка

По данным представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, зафиксировано два обстрела

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли два района Донецка натовскими снарядами. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (Вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) по направлению: 00:55 - н. п. Максимильяновка - г. Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибра 155 мм", - говорится в сообщении.

Спустя пять минут зарегистрировали еще один обстрел со стороны населенного пункта Нетайлово по направлению Донецка (Куйбышевский район), было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Ранее представительство сообщало о 63 фактах ведения огня со стороны ВСУ за истекшие сутки. На донецком направлении противник совершил 52 обстрела из РСЗО, артиллерии калибра 155 мм, на горловском - семь обстрелов из артиллерии калибра 152 мм, на ясиноватском - три обстрела из РСЗО, артиллерии калибра 155 мм и 152 мм, на волновахском - один обстрел из артиллерии калибра 155 мм. Выпустили 364 единицы различных боеприпасов.

Ранения получили два мирных жителя. Повреждены два жилых дома в Куйбышевском районе Донецка, а также один объект гражданской инфраструктуры.