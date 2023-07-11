ВСУ выпустили снаряды по Донецку и Макеевке

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, зафиксировали три обстрела

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли районы Донецка и Макеевку, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) по направлению: 04:15 - н. п. Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский район). Выпущено пять снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении.

Спустя 30 минут был зарегистрирован обстрел со стороны ВСУ по направлению населенный пункт Ласточкино - Макеевка, в частности Червоногвардейский район. Было выпущено три снаряда калибром 155 мм. Еще спустя 10 минут был обстрел по направлению населенный пункт Орловка - Донецк (Киевский район) - выпущено шесть снарядов калибром 155 мм.