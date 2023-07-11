В Японии из-за ливней погибли шесть человек

Еще трое числятся пропавшими без вести, их поиски продолжаются

ТОКИО, 11 июля. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек погибли на юго-западе Японии в результате сходов оползней и подтоплений, вызванных проливными дождями. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"На данный момент мы получили информацию о шести погибших, двух пострадавших, еще три человека числятся пропавшими без вести. Их поиски продолжаются", - сказал он.

Мощные ливни шли на юго-западе Японии с конца прошлой недели. В некоторых районах в префектурах Оита, Сага и Фукуока интенсивность выпадения осадков составляла от 55 мм/ ч до 92 мм/ч. Это привело к разливам рек и сходам оползней.

Также в регионе было нарушено транспортное сообщение, остановлены заводы автоконцерна Toyota.