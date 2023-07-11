В Волгограде возбудили дело в отношении прикурившего сигарету от Вечного огня

Санкция статьи УК РФ предполагает наказание в виде штрафа в размере до 40 тыс. рублей, исправительные работы на срок до одного года или арест до трех месяцев

ВОЛГОГРАД, 11 июля. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело в отношении прикурившего сигарету от Вечного огня гостя Волгограда, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе управления МВД России по городу.

"Дознавателями отдела полиции Центрального района возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Ярославской области. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения)", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе сообщали, что полицейские ночью 6 июля задержали в Волгограде приезжего из другого региона, прикурившего сигарету от Вечного огня на братской могиле, была начата проверка.

Санкция статьи Уголовного кодекса РФ предполагает наказание в виде штрафа в размере до 40 тыс. рублей, исправительные работы на срок до одного года или арест до трех месяцев. Мужчине избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, добавили в пресс-службе.