11 июля, 06:23
Военная операция на Украине

В Херсонской области уничтожили тайник с 34 взрывателями от РСЗО "Град"

В связи с высокой степенью опасности сотрудники полиции решили уничтожить боеприпасы накладным зарядом тротила

ГЕНИЧЕСК, 11 июля. /ТАСС/. Тайник с 34 взрывателями от реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" уничтожили в селе Подовом Херсонской области, сообщило в Telegram-канале ГУ МВД по региону.

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"В ходе профилактических мероприятий участковые уполномоченные полиции в селе Подовом Новотроицкого района Херсонской области на улице Зеленой недалеко от заброшенного здания обнаружили схрон с боеприпасами. В тайнике находились 34 взрывателя от реактивной системы залпового огня "Град", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в связи с высокой степенью опасности сотрудники полиции решили уничтожить боеприпасы накладным зарядом тротила. 

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