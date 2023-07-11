В Херсонской области уничтожили тайник с 34 взрывателями от РСЗО "Град"

В связи с высокой степенью опасности сотрудники полиции решили уничтожить боеприпасы накладным зарядом тротила

ГЕНИЧЕСК, 11 июля. /ТАСС/. Тайник с 34 взрывателями от реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" уничтожили в селе Подовом Херсонской области, сообщило в Telegram-канале ГУ МВД по региону.

"В ходе профилактических мероприятий участковые уполномоченные полиции в селе Подовом Новотроицкого района Херсонской области на улице Зеленой недалеко от заброшенного здания обнаружили схрон с боеприпасами. В тайнике находились 34 взрывателя от реактивной системы залпового огня "Град", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в связи с высокой степенью опасности сотрудники полиции решили уничтожить боеприпасы накладным зарядом тротила.