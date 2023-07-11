На Кубани в поселке Мирный одно домовладение остается подтопленным

В МЧС сообщили, что продолжается работа по откачке воды

ТАСС, 11 июля. Воду в подтопленном поселке Мирный федеральной территории Сириус удалось откачать практически полностью, на утро вторника остается подтопленным одно домовладение, сообщил журналистам заместитель начальника 10-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Денис Буйдин.

"На территории поселка Мирный федеральной территории Сириус остается подтопленным одно домовладение, подтопленных придомовых территорий нет", - сказал Буйдин.

Он уточнил, что в настоящее время работа по откачке воды продолжается. Также организована работа 25 оценочных комиссий, проводится обследование пострадавших территорий.

Из-за сильных дождей в ночь на понедельник в поселке Мирный было подтоплено около 150 жилых домов и придомовых территорий, частично было подтоплено 13 улиц. Их жилых домов спасатели эвакуировали более 420 человек. Подтопления произошли также в других районах Сочи. Режим ЧС муниципального характера введен на территории Хостинского, Адлерского районов Сочи, а также на федеральной территории Сириус. В пунктах временно размещения находится 240 человек, среди них как местные жители, так и туристы.