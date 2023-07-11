В Нижнем Новгороде возбудили дело после пожара, в котором погиб один человек

Шестеро пострадали, включая пятерых детей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июля. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Нижнем Новгороде после пожара, в котором один человек погиб, еще шестеро, включая пятерых детей, пострадали. Об этом сообщает во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Следователем следственного отдела по Советскому району г. Н. Новгорода следственного управления СК РФ по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, ночью 11 июля в доме на улице Бекетова произошло возгорание. В результате отравления продуктами горения погибла 34-летная женщина, в медицинские учреждения города доставлены пятеро несовершеннолетних детей и 57-летний мужчина.

Дети, пострадавшие при пожаре находятся в тяжелом состоянии, у них диагностировано отравление продуктами горения тяжелой степени, сообщил в своем Telegram-канале замгубернатора региона Давид Мелик-Гусейнов. "Пострадали <…> 5 детей, три девочки 17, 12, 8 лет и два мальчика 12 лет и 2 года. У всех диагноз "отравление продуктами горения тяжелой степени", - написал Мелик-Гусейнов.

Он отметил, что у одного из детей на месте пожара произошла остановка сердца, но медики успешно провели реанимационные мероприятия, сердечная деятельность была восстановлена. У пострадавшего мужчины диагностирован перелом лодыжки.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в ночь на вторник в многоквартирном доме на улице Бекетова в Нижнем Новгороде.