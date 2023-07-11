11 июля, 07:00

В Северной Осетии усилили группировку МЧС для поисков туристов в горах

Всего привлекли 17 спасателей и 3 единицы техники МЧС, а также 20 добровольцев из альпинистского клуба пострадавших

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 июля. /ТАСС/. Еще четыре спасателя направились из Владикавказа к Бадскому ущелью Северной Осетии, где в понедельник сорвались со склона трое туристов, сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"Из поселка Нар выдвинулись еще четверо спасателей в село Верхний Мизур. Далее они будут совершать пешее восхождение по северному склону перевала Комлагат", - говорится в сообщении.

Всего к поискам привлечены 17 спасателей и 3 единицы техники МЧС России, а также 20 добровольцев из альпинистского клуба пострадавших туристов.

Трое туристов в понедельник сорвались со склона в районе села Бад Алагирского района. Группа из шести человек двигалась по маршруту поселок Мизур - перевал Архонский - поселок Верхний Фиагдон - Кармадон - гора Казбек - поселок Чми. По данным МЧС России, туристическая группа была зарегистрирована. 

Теги:
РоссияСеверная Осетия
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