11 июля, 07:19

В Сочи нашли туристов, которые заблудились во время непогоды

Как сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России, они не пострадали

КРАСНОДАР, 11 июля. /ТАСС/. Спасатели вывели супружескую пару туристов из Агурского ущелья в Сочи, где они заблудились при непогоде, они не пострадали. Об этом сообщается в Telegram-канале Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

"Чтобы обнаружить семейную пару, спасателям не потребовалось много времени - молодые люди сидели почти на тропе. Как рассказал парень, они приехали в Сочи из Свердловской области и уже несколько дней путешествуют по территории города, осматривая достопримечательности и останавливаясь в разных местах на ночевки. Сотрудники МЧС вывели семейную пару из леса и сопроводили в безопасное место", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в медицинской помощи они не нуждаются.

  

Теги:
РоссияКраснодарский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация