11 июля, 09:18,
обновлено 11 июля, 09:45

В Удмуртии локализовали пожар на мусорном полигоне

© ГУ МЧС России по Удмуртской Республике/ ТАСС

Его площадь составляет 10 тыс. кв. м

ТАСС, 11 июля. Крупный пожар на территории полигона твердых бытовых отходов в Можгинском районе Удмуртии локализован, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Ранее сообщалось, что площадь пожара составляет 10 тыс. кв. м. "В 11:07 мск объявлена локализация пожара на полигоне в Можге", - отметили в пресс-службе.

Для ликвидации последствий привлекаются 57 человек и 29 единиц техники, в том числе 15 человек и 6 единиц техники от МЧС России.

Ранее председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов сообщил, что в Можге состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, угрозы распространения пожара нет, сил и средств для тушения достаточно. Очаги тления будут дополнительно засыпать песком.

Полигон принимает отходы с Можги, Можгинского, Кизнерского, Граховского, Алнашского районов. Подготовлены варианты перенаправления техники. 

Теги:
РоссияУдмуртия
© Информационное агентство ТАСС
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