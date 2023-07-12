В Башкирии во время сплава пропали 10 детей

Их оперативно нашли, медицинская помощь им не потребовалась

ТАСС, 12 июля. Десять детей пропали во время сплава по реке Белой в Башкирии поздно вечером во вторник, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"Тургруппа из 10 детей сплавлялась на лодках по реке Белой в Башкирии, в пункт назначения они вовремя не прибыли. По тревоге в готовность был приведен вертолет, были организованы поиски, и дети были оперативно обнаружены в 10 км от лагеря", - сказал собеседник агентства.

Состояние здоровья детей удовлетворительное, медицинская помощь им не потребовалась. Детей доставили в отдел полиции в населенный пункт Старосубхангулово.

Вместе с детьми во время сплава должны были находиться шестеро взрослых, но они прибыли в лагерь раньше. Также установлено, что туристическая группа не была зарегистрирована в МЧС.

Подобный случай произошел накануне в Пермском крае. Незарегистрированная туристическая группа из 22 человек, среди которых 11 детей, вышла на сплав по маршруту п. Средняя Усьва - п. Усьва по реке Усьве, протяженность маршрута должна была составить 175 км. Водитель туристической группы по договоренности должен был встретить туристов 9 июля в поселке Усьва Горнозаводского округа, но группа на точке завершения маршрута не появилась и на связь не вышла. Туристы были найдены в 7 км от деревни Безгодово. Все они здоровы, в помощи не нуждаются.