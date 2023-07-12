В Костроме ликвидировали пожар в шиномонтажной мастерской

Площадь возгорания составила 800 кв. м

КОСТРОМА, 12 июля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, который произошел в среду в гаражном помещении в Костроме на площади 800 кв. м. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Костромской области.

"Пожар в городе Кострома, ул. Коммунаров ликвидирован", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, в помещении располагалась шиномонтажная мастерская.

Пожар начался в одноэтажном кирпичном гараже, где в этот момент находились семь баллонов с газом. Существовала угроза возникновения факельного горения и взрыва. Пожарные вынесли баллоны и предотвратили взрыв. В результате пожара никто не пострадал.