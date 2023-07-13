Во Владивостоке восстановили водоснабжение, нарушенное из-за аварии

ЧП произошло при проведении земляных работ в районе дома №14 на улице Адмирала Фокина

ВЛАДИВОСТОК, 13 июля. /ТАСС/. Водоснабжение около 40 тыс. жителей Владивостока, нарушенное после того, как экскаватор повредил участок сети в центре города, восстановлено, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Приморья в четверг.

"Вчера восстановили <...> [в] 21:50 (14:50 мск)", - сообщили в пресс-службе.

Ранее прокуратура Приморья в своем Telegram-канале сообщила, что днем 12 июля при проведении земляных работ в районе дома №14 на улице Адмирала Фокина ковш экскаватора повредил участок сети водоснабжения. Коммунальная услуга не предоставлялась около 40 тыс. жителей 360 многоквартирных домов. Прокуратура Фрунзенского района Владивостока организовала проверку. Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства при организации водоснабжения населения и ответственности лиц, по чьей вине поврежден объект инфраструктуры.