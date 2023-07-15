В Якутии площадь природных пожаров за сутки выросла на 653 га

В ликвидации огня участвуют 1 тыс. человек и 22 единицы техники

ТАСС, 15 июля. Общая площадь природных пожаров в Якутии увеличилась за последние сутки на 653 га. Сейчас действует 118 лесных пожаров на 460 тыс. га, сообщается в субботу на сайте регионального правительства.

"За сутки обнаружены 5 лесных пожаров на площади 154 га. Всего на утро 15 июля в республике действуют 118 лесных пожаров общей площадью 460 379,1 га и один ландшафтный (природный) пожар общей площадью 14 га", - говорится в сообщении. Сутками ранее действовало 125 лесных пожаров на площади 459 726,1 га.

За сутки потушены 12 пожаров, огонь прошел почти 24 тыс. га. Идет тушение в восьми районах. Выявлено 48 пожаров почти на 220 тыс. га. Больше всего горит Алданский район - 16 пожаров. В четырех районах сохраняется самый высокий, чрезвычайный пятый, класс пожарной опасности.

На тушении задействованы более 1 тыс. сотрудников лесопожарных формирований, 22 единицы техники, в том числе вертолеты Ми-8 и различная спецтехника.

В лесах Якутии действует режим ЧС межрегионального характера, который ввели и в Хабаровском крае. Такой же режим планируется ввести в Амурской области. Эти регионы граничат. Введение режима, как предполагается, повысит оперативность привлечения федеральных и региональных сил и средств лесопожарных формирований.