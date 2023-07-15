15 июля, 10:13

К пострадавшим в ДТП с рейсовым автобусом на Кубани отправили два вертолета санавиации

К транспортировке готовят двух человек

ТАСС, 15 июля. Бригада врачей на двух вертолетах санитарной авиации вылетела в Брюховецкий район Краснодарского края для оказания помощи пострадавшим в ДТП с рейсовым автобусом, следовавшим по маршруту Тула - Анапа, сообщается в субботу в Telegram-канале оперативного штаба региона.

"Бригада врачей - шесть специалистов Первой краевой клинической больницы - на двух вертолетах санавиации отравилась в Брюховецкий район. Восемь бригад скорой медицинской помощи из Краснодара уже работают на месте ЧП. Одного пациента в настоящее время перевозят в Первую краевую клиническую больницу. Двоих пациентов готовят к транспортировке вертолетами санавиации", - говорится в сообщении. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация