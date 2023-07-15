К пострадавшим в ДТП с рейсовым автобусом на Кубани отправили два вертолета санавиации

К транспортировке готовят двух человек

ТАСС, 15 июля. Бригада врачей на двух вертолетах санитарной авиации вылетела в Брюховецкий район Краснодарского края для оказания помощи пострадавшим в ДТП с рейсовым автобусом, следовавшим по маршруту Тула - Анапа, сообщается в субботу в Telegram-канале оперативного штаба региона.

"Бригада врачей - шесть специалистов Первой краевой клинической больницы - на двух вертолетах санавиации отравилась в Брюховецкий район. Восемь бригад скорой медицинской помощи из Краснодара уже работают на месте ЧП. Одного пациента в настоящее время перевозят в Первую краевую клиническую больницу. Двоих пациентов готовят к транспортировке вертолетами санавиации", - говорится в сообщении.