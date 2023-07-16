В Омске жильцам горевшей пятиэтажки предложили временно переехать

Им могут предоставить места в пункте временного размещения или квартиры из маневренного муниципального фонда, сообщили в мэрии

ОМСК, 16 июля. /ТАСС/. Жильцов пятиэтажного дома в Омске, где ночью горела крыша на площади 1,1 тыс. кв. м, уведомили о возможности временного расселения. Об этом написал в своем Telegram-канале мэр города Сергей Шелест.

"После ночного пожара в пункт временного размещения в гимназии №115 обратились семь жителей дома №3 по бульвару Победы. Остальные ночевали у родственников. Все люди уведомлены о возможности расселения", - написал Шелест.

Как уточнили ТАСС в мэрии Омска, жилье будет предоставлено на время ремонта. "Расселить могут и в ПВР, и могут предоставить квартиры из маневренного фонда муниципального на время ремонта для тех, у кого наиболее сильно жилья пострадало", - добавили в мэрии.

По словам мэра, начата работа по подготовке локально-сметного расчета на восстановление кровли. Также будет составлена опись поврежденного имущества для расчета предварительной суммы ущерба. "Электро- и газоснабжение в доме будет восстановлено после полной просушки сетей", - добавил глава города.

Пожар в пятиэтажном жилом доме начался вечером в субботу. Первоначальная площадь пожара составила 800 кв. м, позже она возросла до 1 125 кв. м. Из здания были эвакуированы 60 человек, еще трое спасены. Жильцов дома разместили в ПВР на базе школы. Пожар потушен, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет.