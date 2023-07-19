Объявленный в розыск помощник депутата Госдумы от Коми сам явился в суд

В пресс-службе суда сообщили, что Илью Болобана заключили под стражу

СЫКТЫВКАР, 19 июля. /ТАСС/. Объявленный в розыск член регионального отделения КПРФ в Коми, помощник депутата Госдумы от Коми Илья Болобан самостоятельно явился в Сыктывкарский городской суд, его взяли под стражу, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Илья Болобан явился в суд, сослался на неудовлетворительное состояние здоровья. Прибыли медработники скорой помощи, осмотрели, сообщили, что Болобан может участвовать в судебном заседании. Оно продолжается. Болобан находится под стражей", - сообщили ТАСС в суде.

Ранее в среду суд изменил меру пресечения Болобану с запрета определенных действий на заключение под стражу до 13 декабря и объявил его в розыск из-за неявки на судебное заседание без уважительных причин.

Болобан был арестован 8 апреля этого года по обвинению по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, открытое хищение чужого имущества, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья). Его заключили под стражу до 5 июня, затем меру пресечения смягчили.

По версии следствия, 27 марта Болобан, находясь в помещении дома №110 по ул. Интернациональной в Сыктывкаре (офис КПРФ в Коми - прим. ТАСС), "действуя из корыстных побуждений и осознавая, что его преступные действия понятны для потерпевшей посетительницы, повалил ее на пол и нанес ей множественные удары руками по телу и похитил у нее сотовый телефон стоимостью 59 тыс. рублей". Следователи провели обыски у членов регионального отделения КПРФ в Коми в связи с хищением мобильного телефона, а также в офисе партии в Сыктывкаре.