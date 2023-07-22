Под Ростовом потушили пожар на складе с макулатурой

Его площадь составила 2,5 тыс. кв. м

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июля. /ТАСС/. Возгорание на складе с макулатурой в Аксае Ростовской области, возникшее в пятницу, полностью ликвидировали, сообщили в субботу в ГУ МЧС России по региону.

"В 09:45 мск [объявлена] полная ликвидация", - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре в Аксае Ростовской области поступило в 17:15 21 июля, пожару присвоили второй ранг сложности, затем его повысили до третьего. В ГУ МЧС по Ростовской области сообщали, что возгорание тушат 70 человек и 24 единицы техники. В тушении также задействовали вертолет Ми-8 Южного авиационно-спасательного центра МЧС России, который произвел 13 сбросов воды общим объемом 39 тонн. В 19:36 возгорание локализовали на площади 2,5 тыс. кв. м, в 23:30 произошла ликвидация открытого горения.

В связи со случившимся прокуратура Ростовской области организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности.