Главврач больницы в Адыгее сообщила о состоянии пострадавшей в ДТП с внедорожником девочки

По словам Жанны Гуаговой, семилетний ребенок находится в реанимации

МАЙКОП, 23 июля. /ТАСС/. Семилетняя девочка, находившаяся в салоне попавшего в ДТП в субботу внедорожника в центре Майкопа, находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Второй ребенок - в состоянии средней степени тяжести, еще двое детей - на амбулаторном лечении, сообщила журналистам в воскресенье главный врач больницы Жанна Гуагова.

"Семилетняя девочка находится в реанимационном отделении в стабильно тяжелом состоянии, девочка 12 лет - в педиатрическом отделении, ее состояние средней степени тяжести. Пациенты посредством телемедицины проконсультированы в РНИМУ имени Н. И. Пирогова, тактика ведения согласована. Все необходимое для лечения есть, кровь не требуется", - сказала Гуагова.

В Минздраве республики уточнили, что еще двое детей - на амбулаторном лечении. Водитель внедорожника с переломом бедра находится в республиканской больнице, его прооперировали.

СУ СК России по республике проводит проверку по факту ДТП, ее ход находится на контроле у прокуратуры республики. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Республике Адыгея Александру Липало представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах, сообщила в воскресенье пресс-служба СК России.

По информации источника ТАСС в силовых структурах региона, за рулем внедорожника находился судья в отставке.

Ранее сообщалось, что 22 июля в Майкопе произошло столкновение двух автомобилей. Один из них, внедорожник, после аварии продолжил движение, сбил барьерное ограждение в пешеходной зоне парка в районе ресторана "Ридада" совершил наезд на девятилетнего ребенка на самокате, мальчик погиб. Затем автомобиль врезался в дерево и опрокинулся. По уточненным данным СУ СК России по Адыгее, во внедорожнике было трое взрослых и четверо детей - две девочки (7 и 12 лет) и два мальчика (8 и 10 лет).