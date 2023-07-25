Число погибших при обрушении здания в Камеруне возросло до 37

Еще 21 человек пострадал

ТАСС, 25 июля. Число погибших в результате обрушения жилого дома в городе Дуала в Камеруне выросло до 37. Об этом в понедельник сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на представителя власти и пожарного.

По их данным, еще 21 человек пострадал, 5 из них находятся в критическом состоянии. Ранее AFP сообщало о 33 погибших.

На месте происшествия продолжаются спасательные работы.

ЧП произошло в ночь с 22 на 23 июля. Жилой четырехэтажный дом обрушился на находящийся рядом одноэтажный. Причина происшествия не сообщается.