Претендент в кандидаты на выборах президента США Рон Десантис попал в ДТП

По данным телеканала Fox 13 News, никто не пострадал

ТАСС, 25 июля. Губернатор штата Флорида Рон Десантис, претендующий на выдвижение кандидатом от Республиканской партии на выборах президента США в 2024 году, попал в автомобильную аварию. Как сообщил телеканал Fox 13 News, в результате инцидента никто не пострадал.

"Сегодня утром губернатор попал в автомобильную аварию, когда ехал на мероприятие в Чаттануге, штат Теннесси. Ни он, ни его сопровождающие не пострадали", - приводит телеканал слова пресс-секретаря политика Брайана Гриффина.

Десантис сообщил о выдвижении своей кандидатуры на высший государственный пост 24 мая в онлайн-трансляции в Twitter.

Очередные выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля текущего года действующий президент США демократ Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Бывший президент республиканец Дональд Трамп заявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.