В Севастополе для устранения последствий непогоды создали оперативный штаб

Аварийные бригады работают во всех районах города

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 июля. /ТАСС/. Оперативный штаб для устранения всех нештатных ситуаций, связанных с неблагоприятной погодой, создан в Севастополе, пострадавших и повреждений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

"По моему поручению создан совместный оперативный штаб Севавтодора и департамента горхозяйства для устранения последствий сильного ливня. Сейчас в городе от Севавтодора работают 6 бригад: 30 человек и 10 единиц техники. <…> Пострадавших и повреждений нет", - написал Развожаев, уточнив, что аварийные бригады работают во всех районах города.

По его словам, все управляющие компании информируют штаб о ситуации на своих территориях. Уже зафиксирован ряд происшествий, вызванных непогодой, в том числе подтопления подъездов, протечка крыш в многоквартирных домах, падение деревьев и облицовки здания на детскую площадку. Аварийные бригады оперативно выезжают на места. Также проводится расчистка ливневой канализации на автовокзале, к четырем штатным аварийным бригадам добавили четыре дополнительные.

Ранее ТАСС в "Севастопольэнерго" сообщали, что в зону отключения электроэнергии попали социально значимые объекты - скорая помощь, поликлиника, госпиталь (102 ПЭС). Также отсутствует освещение в районе автовокзала.

В Севастополе было объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и усиления ветра до 25 м/с. Непогода продлится до конца суток 28 июля. Горожан и гостей Севастополя призвали воздержаться от прогулок и использования личного и общественного транспорта.